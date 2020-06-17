شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يبدأ في استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 17-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الارتفاع في آخر جلساته، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق المؤشر مكاسب بلغت نسبتها 0.61% بما يعادل 44.56 نقطة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة من المؤشر لتصريف تشبعه الشرائي بها، ليستعد المؤشر بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة 7,407.09.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 7,407.09، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 8,073.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,129.25 ومستوى المقاومة 7,500.00.