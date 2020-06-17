شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص العجز في الميزان التجاري في اليابان يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص العجز إلى ما قيمته 833 مليار ين مقابل 932 مليار ين في نيسان/أبريل الماضي، أفضل من التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 971 مليار ين، كما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص العجز إلى ما قيمته 601 مليار ين مقابل 1.04 تريليون ين في نيسان/أبريل، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى ما قيمته 680 مليار ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات اتساع التراجع إلى 28.3% مقابل 21.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 17.9%، كما أوضحت القراءة السنوية للواردات اتساع التراجع إلى 26.2% مقابل 7.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 12.9%.