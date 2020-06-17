شكرا لقرائتكم خبر عن فائض في الحساب الجاري النيوزيلندي دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر الحساب الجاري للربع الأول والتي أظهرت فائض بما قيمته 1.56 مليار دولار نيوزيلندي مقابل عجز بما قيمته 2.77 مليار دولار نيوزيلندي والتي عدلت من عجز بما قيمته 2.66 مليار دولار نيوزيلندي في الربع الرابع الماضي، لتعد القراءة الحالية أسوء من التوقعات التي أشارت لفائض بما قيمته 1.59 مليار دولار نيوزيلندي.

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