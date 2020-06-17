شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتفع لثاني جلسة -تحليل صباحي- 17-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 5491 نقطة امس الثلاثاء، في ظل تدني كميات التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما يقترب المؤشر حاليا من مستوى المقاومة القوي عند 5700 نقطة، والذي نتوقع ان يضغط على المؤشر مرة أخرى لأسفل لمستوى الدعم 5000 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5800 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,469 وبين مستوى المقاومة هو 5,530 نقطة