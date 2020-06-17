شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 17-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 9160 نقطة، بالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل مرة أخرى لمستوى الدعم 8900 نقطة كمستوى اول، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر اسفل مستوى 9400 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,135 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 9,186 نقطة