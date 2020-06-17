شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مجموعة السلام القابضة (ALSALAM) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 17-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل بشكل كبير خلال تداولات امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 24٫30 فلس،ويخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، وفي ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعد إشارة سلبية قد تدعو لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 23 فلس كمستوى أول ثم 20٫50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 27 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 23 بينما مستوى المقاومة هو 25 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط