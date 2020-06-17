شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ميزان القابضة (MEZZAN) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 17-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الثلاثاء مرتفعا عند مستوى 620 فلس، الا انه تراجع ليغلق منخفضا عند مستوى 605 فلس، مكون نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 580 فلس كمستوى أول ثم 550 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 640 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 600.0 بينما مستوى المقاومة هو 615.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط