شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (SHIP) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 17-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل في ثالث جلسات الآسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 393 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما يلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل لمستوى الدعم 365 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 400 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 380 بينما مستوى المقاومة هو 395 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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