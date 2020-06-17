شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بيان للإستثمار (BAYANINV) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 17-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال ثالث جلسات الأسبوع الحالي حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 50 فلس، في ظل استمرار تداول السهم بالقرب من مستوى المقاومة القوي عند 52فلس، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 42 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 52 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 47.8 بينما مستوى المقاومة هو 50.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط