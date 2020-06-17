شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أجيليتي للمخازن العمومية (AGLTY) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 17-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 687 فلس، مقتربا من مستوى المقاومة القوي عند 710 فلس، حيث يقابل عند هذا المستوى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما نتوقع ان يضغط على السهم لأسفل لمستوى الدعم 600 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 720 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 683.3 بينما مستوى المقاومة هو 691.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط