شكرا لقرائتكم خبر عن شركة التخصيص القابضة (KPPC) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 17-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم خسائره التي حققها خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث سجل انخفاض بلغ 40٫40 فلس، الا انه اغلق عند مستوى 44 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 37 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 47 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 41 بينما مستوى المقاومة هو 45 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط