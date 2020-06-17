شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بيت الأوراق المالية (SECH)يتلقى مقاومة قوية -تحليل صباحي- 17-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى37٫20 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لخط اتجاهه الهابط طويل الأجل، والذي يشكل مقاومة قوية، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 34 فلس كمستوى أول ثم 26 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 40 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 36.5 بينما مستوى المقاومة هو 37.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط