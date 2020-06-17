شكرا لقرائتكم خبر عن إزدان العقارية (ERES) يقترب من مقاومة قوية -تحليل صباحي- 17-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بشكل طفيف ليغلق عند مستوى 0٫921 ريال، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 0٫95 ريال، وبالتزامن مع تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0٫80 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫95 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.90 وبين مستوى المقاومة هو 0.94 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط