شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للإجارة (NLCS) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 17-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 0٫77 ريال، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم في شهر،متجاوزا بذلك مستوى المقاومة السابق عند 0٫75 ريال، مما يشير الى حالة التفاؤل لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة 0٫81 ريال كمستوى أول ثم 0٫87 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 0٫74 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.75 وبين مستوى المقاومة هو 0.80 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد