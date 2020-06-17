3 عوامل تعيد الأسهم العالمية إلى مسار الصعود القوي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت الأسهم العالمية أمس الثلاثاء، بعد أن عرض البنكان المركزيان في الولايات المتحدة واليابان إجراءات جديدة لدعم مالية الشركات، وفيما تعززت المعنويات أيضاً بتقرير يؤكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجهز مقترحاً للبنية التحتية بنحو تريليون دولار لدعم اقتصاد الولايات المتحدة، ساهمت بيانات اقتصادية قوية في دعم انتعاش المؤشرات.

في بورصة نيويورك، ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» بنحو 3% أمس الثلاثاء، عقب إعلان القفزة التاريخية لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة وبالتزامن مع نتائج تجارب إيجابية للقاح فيروس كورونا، بالإضافة إلى انتعاش قطاع الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة في مايو/‏ أيار.

وكشفت بيانات حكومية ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بوتيرة تاريخية خلال مايو/‏آيار الماضي، حيث وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيانات بأنها قفزة تاريخية قوية، وقال «إن هذا يوم كبير لسوق الأسهم والوظائف»

وفي الوقت نفسه، أفادت تقارير بأن «ديكساميثازون» وهو علاج متاح على نطاق واسع يمكن أن يساعد مرضى فيروس كورنا المصابين، حيث قلل العلاج من وفيات «كوفيد-19» المرضى في المستشفيات بنسبة تصل إلى الثلث، كما أفاد تقرير عن وكالة «بلومبيرج» أن ترامب يعمل على خطة للبنية التحتية بقيمة تريليون دولار تقريباً، لتكون الدفعة الأولى لمشاريع البنية التحتية التقليدية مثل الطرق والجسور.

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وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 3.2% إلى 26484.4 نقطة، وهو ما يعادل 840 نقطة، كما زاد «ستاندرد أند بورز» بنسبة 2.7% إلى مستوى 3142.3 نقطة، وصعد «ناسداك»بنحو 2.4% ليصل إلى 9931.9 نقطة.

وفي آسيا، انتعشت كافة مؤشرات القارة الرئيسية، وصعد مؤشر الأسهم اليابانية القياسي (نيكاي ) بأكبر قدر في نحو ثلاثة أشهر، وتقدم 4.88% إلى 22582.21 نقطة، في أكبر مكاسبه اليومية منذ 25 مارس/‏ آذار.

وقال ماساهيرو إتشيكاوا، كبير الاستراتيجيين لدى سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول، «في ظل تقارير الأخبار عن إنفاق البنية التحتية في الولايات المتحدة وتوسع بنك اليابان في دعم تمويل الشركات ليصبح 110 تريليونات ين، نلحظ مزيداً من الصعود في أسهم طوكيو.» وصعدت جميع أسهم نيكاي البالغ عددها 225 سهماً.

ارتفعت كذلك جميع قطاعات بورصة طوكيو الثلاثة والثلاثين، وتصدر المكاسب مؤشرا قطاعي شركات الشحن وصناع الصلب بقفزة بلغت 8.62% و8.85% على الترتيب. وصعدت أسهم صناع السيارات أيضاً، إذ زاد سهم هوندا 7.73% وتويوتا 4.79%. وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 4.09% مسجلاً 1593.45 نقطة.

وفي القارة العجوز، قفزت الأسهم الأوروبية أمس الثلاثاء، وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2%، بعد انحداره في الجلسات القليلة الماضية جراء توقعات قاتمة حيال التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كوفيد-19 وزيادة جديدة في الإصابات بالولايات المتحدة وبكين، لكن المخاوف هدأت قليلاً مع قول مسؤولي الصحة إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في بكين بلغ 27، انخفاضاً من 36 حالة جديدة في اليوم السابق. وصعد مؤشر قطاع السفر والترفيه المكروب 3.9%، بقيادة قفزة 6.6% في سهم سينوُرلد بعد أن قالت شركة إدارة قاعات العرض السينمائي البريطانية إنها تتوقع إعادة فتح جميع قاعاتها بحلول يوليو/‏ تموز. وارتفع المؤشر داكس الألماني 2.4%، في حين صعدت بورصتا إيطاليا وبريطانيا 2% و2.5% على الترتيب، وتراجع سهم تسالاندو الألمانية 5.1%.