الهند ترسي توريد خام أمريكي على «ترافيجورا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدران الثلاثاء: إن مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير حكومية، أرست عطاءين لشراء الخام الأمريكي بين أكتوبر/‏تشرين الأول 2020 ومارس/‏آذار 2021 على شركة التجارة الأوروبية ترافيجورا.

ولم تتضح حتى الآن تفاصيل عن الخامات أو الحجم والسعر.

سعت المؤسسة لشراء ما يصل إلى 24 مليون برميل من الخام الأمريكي للتسليم بين أكتوبر/‏تشرين الأول 2020 ومارس/‏آذار 2021. (رويترز)