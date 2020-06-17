«دبي للتحكيم الدولي» يناقش تحديات «كوفيد-19» والحلول العملية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظم مركز دبي للتحكيم الدولي، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي، مؤخراً، ندوة افتراضية تحت عنوان «تأثير فيروس كوفيد-19 في التحكيم: بين التحديات والجوانب العملية»، بحضور أكثر من 200 مشارك يمثلون المهتمين والخبراء من مختلف القطاعات الاقتصادية

وناقشت الندوة الافتراضية التحديات التي أحدثها انتشار فيروس «كوفيد-19» على التحكيم، والحلول العملية التي يمكن تطبيقها واعتمادها لتذليل هذه التحديات، وتعزيز دور التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات التجارية.

Advertisements

واستعرض المشاركون في الورشة مدى انطباق ما يعرف باسم «الوضع الطبيعي الجديد» على التحكيم في ظل فيروس الكورونا، وما إذا كانت هذه الفترة هي مرحلة مؤقتة قبل عودة التحكيم إلى عهده السابق في فترة ما قبل أزمة «الكورونا».

و أشار راشد شاهين، مدير مركز دبي للتحكيم الدولي، إلى أهمية الندوة في مناقشة مواضيع الساعة، وتأثيرات الأزمة الحالية في التحكيم، وآلياته، وممارساته، مؤكداً إن مركز دبي للتحكيم الدولي مهتم بالتعرف إلى مختلف آراء الجهات المعنية لما فيه مصلحة التحكيم وحقوق الأطراف المتنازعة.

وشملت قائمة المتحدثين في الندوة النقاشية كلاً من علي العيدروس، محامٍ ومؤسس شركة العيدروس للمحاماة والاستشارات القانونية، والبروفيسور الدكتور جورج أفاقي، شريك في شركة أفاقي. وأدار جلسة النقاش أحمد إبراهيم الشريك المدير لشركة «فينويك إيليوت للمحاماة»، تخلتلها بعد ذلك جلسة أسئلة طرحها الحضور على المشاركين والتي برز من خلالها اهتمام المشاركين بالموضوعات المطروحة في الجلسة