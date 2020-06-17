شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تقرّ مشاريع أصول ثابتة بـ 18.3 مليار دولار الشهر الماضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت هيئة التخطيط الحكومي الصينية أمس الثلاثاء إنها وافقت على سبعة مشاريع لاستثمارات الأصول الثابتة قيمتها معاً 129.8 مليار يوان (18.3 مليار دولار) في مايو/ أيار. وأبلغت مينغ واي، المتحدثة باسم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، الصحفيين أثناء إيجاز: أن استهلاك الصين من الكهرباء زاد 4.6% على أساس سنوي في مايو/ أيار.

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