شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة البريطانية تنتقد «إتش إس بي سي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب انتقادات إلى «إتش إس بي سي»، أمس الأول الاثنين، بعد أن أعلن البنك عن مساندته لقانون للأمن القومي، فرضته الصين على هونج كونج، مناقضاً بذلك معارضة الحكومة البريطانية له.
وقال راب للصحفيين رداً على سؤال من رويترز عن الرسالة التي يرسلها إلى البنك: «فيما يتعلق ب (إتش إس بي سي)، فإن الشركات في نهاية المطاف هي التي تتخذ قراراتها، لكن دعوني أقولها بهذه الطريقة: إننا لن نضحي بشعب هونج كونج على مذبح علاوات المصرفيين». وواجه «إتش إس بي سي» انتقادات من سياسيين بريطانيين وأمريكيين بارزين بسبب مساندته للقانون المثير للجدل الذي أصدرته بكين.
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