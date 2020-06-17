مبيعات قوية من المستثمرين الأجانب لسندات الخزانة الأمريكية في إبريل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات من وزارة الخزانة، أن المستثمرين الأجانب واصلوا بيع سندات وأذون الخزانة الأمريكية في إبريل / نيسان، لكن بمعدل أبطأ من الوتيرة القياسية المسجلة في مارس / آذار.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الأجانب باعوا سندات وأذون خزانة بقيمة 176.703 مليار دولار في إبريل / نيسان، انخفاضاً من 298.910 مليار دولار في مارس / آذار.

وسجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات مستوى، منخفضاً بلغ 0.543% في الحادي والعشرين من إبريل / نيسان، وأنهى الشهر عند 0.625%، مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة أثناء جائحة كوفيد-19.

وبلغ مجمل حيازات المستثمرين الأجانب من سندات وأذون الخزانة الأمريكية 6.765 تريليون دولار في نهاية إبريل / نيسان، انخفاضاً من 6.81 تريليون دولار في نهاية مارس / آذار.

وخفضت اليابان حيازاتها من سندات وأذون الخزانة الأمريكية من أعلى مستوى على الإطلاق، الذي سجلته في مارس / آذار، بمقدار 5.7 مليار دولار إلى 1.266 تريليون دولار في إبريل / نيسان، لكنها تبقى أكبر حيازة يملكها أي مستثمر أجنبي في الأوراق المالية الحكومية الأمريكية.

وخفضت الصين، ثاني أكبر حائز لسندات وأذون الخزانة الأمريكية، أيضاً مجمل حيازتها إلى 1.073 تريليون دولار في إبريل / نيسان، بانخفاض قدره 8.8 مليار دولار عن الشهر السابق.

ووسط هبوط حاد في أسعار النفط بسبب انهيار الطلب، هبطت حيازات السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية إلى 125.3 مليار دولار في إبريل / نيسان من 159.1 مليار دولار في مارس / آذار.

وبينما باعوا سندات وأذون الخزانة، اشترى المستثمرون الأجانب أيضاً ما قيمته 10.94 مليار دولار من سندات الشركات الأمريكية في إبريل / نيسان، ارتفاعاً من 3.21 مليار دولار في مارس / آذار.

وبالنسبة للأسهم الأمريكية، باع المستثمرون الأجانب أسهماً بقيمة 5.61 مليار دولار في إبريل / نيسان بعد مشتريات بلغت 7.09 مليار دولار في مارس / آذار.