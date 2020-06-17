أزمة «كوفيد19» هوت بأرباح بنوك أمريكا 70%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات أن أرباح البنوك الأمريكية هوت بنسبة 69.6 في المئة إلى 18.5 مليار دولار في الربع الأول من 2020 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي مع تضرر البنوك من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع إن «تدهور النشاط الاقتصادي» دفع البنوك إلى شطب ديون متعثرة وتخصيص مليارات الدولارات لتغطية الخسائر في المستقبل.

وأعلنت أكثر من نصف البنوك الأمريكية عن انخفاض في الأرباح، بينما لم تسجل 7.3 بالمئة من البنوك أرباحا.

ويظهر التقرير الجديد، وهو أول مسح حكومي للقطاع المصرفي منذ الجائحة، أن البنوك قامت بتجنيب 38.8 مليار دولار لتغطية خسائر القروض المحتملة في المستقبل، بزيادة حوالي 280 في المئة عن الربع الأول من العام السابق.

ومع اقبال الكثير من المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح في سوق الأسهم، شهدت البنوك الأمريكية قفزة قدرها 1.2 تريليون دولار، أو 8.5 بالمئة، في الودائع في الربع الأول مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة.