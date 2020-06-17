شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة رستم: ضخ كميات من أدوية المناعة لمواجهة كورونا ولا داعى لتخزينها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إنه سيتم ضخ المزيد من أدوية المناعة خلال الأسبوع الجارى، وفقا لتوجيهات وزارة الصحة بتوفير كميات كبيرة لدى الموزعين والصيادلة وتوفيرها للمواطنين، وتتضمن فيتامينات الزنك وفيتامين سى والبارسيتامول، وذلك فى سبيل مواجهة انتشار فيروس كورونا وتوفير احتياجات المرضى فى العزل المنزلى.

وأضاف رستم فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن توفير المزيد من الكميات سيساهم فى الحد من ارتفاع الأسعار، كما سيمنع من تكالب المواطنين على الشراء تخوفا من عدم توافر احتياجتهم، وشدد على ضرورة توخى المواطنين الحذر من تخزين الأدوية حتى نستطيع توفيرها للمحتاجين من المرضى، وأنه لا داعى لتخزين الدواء دون فائدة فى هذة المرحلة الحرجة إلا عند الاحتياج له .

وأشار نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، إلى أن هناك وفرة فى المعروض من مستلزمات الإنتاج الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والمطهرات، وجميعها بأسعار مناسبة للمواطنين، كما أن زيادة المعروض من الكمامات أدى لانخفاض أسعارها لتتراوح من 3 إلى 5 جنيهات فى مختلف الصيدليات، موضحا أن توفير الكمامات فى مترو الأنفاق ومنافذ القوات المسلحة أدى إلى انخفاض أسعارها، كما أن إعلان توزيعها على بطاقات التموين سيساهم فى تخفيضات أكبر للأسعار .

وأوضح أن إنتاج كمامات جديدة من الأقمشة، وفقا لما أعلنته وزارة الصناعة مع مصانع الملابس والأقمشة سيؤدى لزيادة كبيرة من المعروض منها وانخفاض أكبر فى الأسعار خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن الكمامات المعلن عنها سيتم إنتاجها وفقا لمعايير جودة يتم وضعها من وزارة الصناعة تكون مطابقة للمواصفات القياسية وهو ما يجعلها آمنة على صحة المواطنين.