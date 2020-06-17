شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تقلل مكاسبها لكنها تغلق على ارتفاع بدعم من بيانات التجزئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الثلاثاء مدعومة ببيانات التجزئة القوية، لكنها قللت مكاسبها بعد تحذيرات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم بأول".



وفي شهادته نصف السنوية أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، حذر "باول" من عدم اليقين حيال تعاف سريع للاقتصاد الأمريكي من أضرار فيروس "كورونا" مشيرا إلى أن الشركات الصغيرة والمواطنين من أصحاب المداخيل الضعيفة والأقليات في البلاد عرضة لمزيد من المخاطر بسبب الأزمة.



وأضاف "باول" بأنه على الرغم من صدور بيانات قوية مؤخراً كتقرير الوظائف الشهري عن مايو/أيار، إلا أن الطريق لا يزال طويلا قبل بلوغ التعافي التام لسوق العمل والاقتصاد في البلاد.



وكشفت بيانات رسمية صادرة اليوم أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 17.7% خلال مايو/أيار الماضي، وهو أكبر ارتفاع شهري على الإطلاق.

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وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" بنسبة 34% وأغلق عند 38.38 دولار للبرميل، وسجل أعلى 39.06 دولار وأقل سعر عند 36.3 دولار.



وارتفع سعر "برنت" بنسبة 3.1% مغلقا عند 40.96 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 41.6 دولار وأقل سعر عند 38.9 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 2% (ما يعادل 527 نقطة) إلى 26290 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 26611 نقطة وأقل مستوى عند 25811 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.7% (ما يعادل 170 نقطة) إلى 9896 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 9963 نقطة وأقل مستوى عند 9748 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.9% (ما يعادل 58 نقطة) إلى 3124 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3153 نقطة وأقل مستوى عند 3076 نقطة.