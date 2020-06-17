الخوري لـ الخليج: استراتيجية الدين العام أمام مجلس الوزراء قريباً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة



قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إنه من المنتظر إصدار أول سندات اتحادية بعد الحصول على الموافقات اللازمة في الربع الأخير من العام الجاري أو الربع الأول من العام المقبل. وأكد في تصريحات خاصة ل«الخليج» أنه يتم حالياً وضع التصور العام لاستراتيجية الدين العام بحسب آخر المستجدات بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، والمتمثلة في المصرف المركزي وجهاز الإمارات للاستثمار وغيرها، تمهيداً لرفعها واعتمادها من مجلس الوزراء. وقال إنه تمت الاستعانة بخبرات دولية للنظر في أفضل الممارسات والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال. وتوقع الانتهاء من هذا المشروع في الربع الثالث من هذه السنة 2020 وقال: «بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة سيتم الإصدار في الربع الأخير من العام الحالي أو خلال الربع الأول من سنة 2021».

وكان الخوري أكد سابقاً قوة الوضع المالي للدولة، وإنها مستمرة في تمويل الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الأساسية ضمن الموازنة، ومن ضمنها مشاريع البنية التحتية وقطار الاتحاد، ولفت إلى أن تمويل هذه المشاريع سيتم عبر إصدار سندات وموارد مالية أخرى، وقال إن الأمور حالياً جيدة، ومن غير المتوقع أن تكون هناك حاجة لتمويلات جديدة قبل نهاية العام الجاري. وحول اعتزام الدولة الحصول على تقييمات ائتمانية في المرحلة الحالية تمهيداً للإصدارات قال الخوري إنه وبحسب الاستراتيجية، من المهم أخذ التقييم الائتماني خلال هذه المرحلة، وذلك لرفع ثقة المستثمرين في اقتصاد الدولة والإدارة الفعالة في الموارد المالية. والاستفادة من الأسعار التنافسية للدولار الأمريكي. الجدير بالذكر أن نظرة وكالات الائتمان العالمية لاقتصاد الإمارات حافظت على إيجابيتها على الرغم من تبعات الجائحة ما يعني أن الحصول على تقييم رسمي من شأنه أن يدعم تقييم إصدارات الدين المحلية في المرحلة المقبلة. وكانت وكالة التقييم العالمية «موديز» أكدت في كتابها السنوي عن اقتصاد الإمارات والصادر مؤخراً وجود عوامل عدة تدعم التقييم الائتماني الممنوح للإمارات، ومن بينها الأصول المالية الضخمة لصناديقها السيادية والدخل المرتفع للغاية للفرد فيها والبنية التحتية المتفوقة واحتياطيات النفط الضخمة، إضافة إلى استقرار الوضع السياسي وعلاقات الدولة القوية عالمياً.