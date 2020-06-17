«سولفي» يعزز مكانة «ستراتا» فـي تصنيـع المـواد المتقدمـة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخليج: «العين»



أعلنت شركة ستراتا للتصنيع (ستراتا)، المتخصّصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة المتطورة والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، عن استكمال جميع الأعمال الإنشائية لمصنع ستراتا سولفي للمواد المتقدمة (SSAM ) في مدينة العين، وهو المشروع المشترك مع شركة سولفي البلجيكية المتخصصة في تصنيع المواد المركبة والكيماويات.

ويمثل إنشاء مصنع ستراتا سولفي للمواد المتقدمة نقلةً نوعية في إطار جهود شركة ستراتا لتنويع منتجاتها، حيث ستصبح المورد الأول للمواد المركبة المتقدمة لقطاع صناعة الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمورد الرابع لهذه المواد على المستوى العالمي كما تعزز هذه الخطوة الجهود الحثيثة التي تبذلها إمارة أبوظبي لبناء قطاع صناعي مستدام وقادر على المنافسة عالمياً وبعد استكمال العمليات الإنشائية وفقاً للجداول الزمنية المحددة، تجري حالياً أعمال تجهيز المنشأة الممتدة على مساحة 8500 متر مربع بأحدث التقنيات والآلات والمعدات.

ويقود خالد النعيمي، مشروع ستراتا سولفاي ويدير التواصل بين الشركتين، بالإضافة إلى تنفيذ خطة العمل ووضع الميزانية وشراء المعدات للمنشأة. وتنضم غبيشة العامري إلى فريق العمل في المنشأة الجديدة.

وقال بدر سليم العلماء، رئيس مجلس إدارة شركة ستراتا ورئيس وحدة صناعة الطيران في شركة مبادلة للاستثمار: «يؤكد هذا الإنجاز والذي يحمل شعار «صنع بفخر في الإمارات» على نجاح استراتيجية النمو التي تنتهجها مبادلة.

وقال إسماعيل علي عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا ورئيس مجلس إدارة ستراتا سولفي للمواد المتقدمة: «يمثل استكمال العمليات الإنشائية لمشروع «ستراتا سولفي للمواد المتقدمة» انطلاقة مرحلة جديدة لقطاع صناعة الطيران في المنطقة، وتكريساً لقدرات الدولة الصناعية في قطاع صناعة الطيران.