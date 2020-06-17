شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قياسي لمبيعات التجزئة خلال مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفاعاً قياسياً في مايو/ أيار مع عودة 2.5 مليون أمريكي إلى العمل وتخفيف قيود التنقل، وإن كان التعافي لا يعوض إلا جزءاً ضئيلاً من الانخفاضات التاريخية المسجلة في مارس/ آذار وإبريل/ نيسان وسط إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا.
وقالت وزارة التجارة أمس الثلاثاء، إن إجمالي إيرادات التجزئة ارتفع 17.7% الشهر الماضي بعد انخفاض قياسي بنسبة 14.7% في إبريل /نيسان.
وأظهر التقرير أن مبيعات التجزئة باستبعاد مواد البناء والخدمات الغذائية والبنزين والمبيعات المتعلقة بالسيارات - وهو مقياس يحظى بالاهتمام - ارتفعت بنسبة قياسية بلغت 11%. وكان الاقتصاديون يتوقعون أن ترتفع بنسبة 4.7%. (رويترز)
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