ارتفاع قياسي لمبيعات التجزئة خلال مايو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفاعاً قياسياً في مايو/‏ أيار مع عودة 2.5 مليون أمريكي إلى العمل وتخفيف قيود التنقل، وإن كان التعافي لا يعوض إلا جزءاً ضئيلاً من الانخفاضات التاريخية المسجلة في مارس/‏ آذار وإبريل/‏ نيسان وسط إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقالت وزارة التجارة أمس الثلاثاء، إن إجمالي إيرادات التجزئة ارتفع 17.7% الشهر الماضي بعد انخفاض قياسي بنسبة 14.7% في إبريل /‏نيسان.

وأظهر التقرير أن مبيعات التجزئة باستبعاد مواد البناء والخدمات الغذائية والبنزين والمبيعات المتعلقة بالسيارات - وهو مقياس يحظى بالاهتمام - ارتفعت بنسبة قياسية بلغت 11%. وكان الاقتصاديون يتوقعون أن ترتفع بنسبة 4.7%. (رويترز)