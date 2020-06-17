متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه تم إيقاف التداول على أسهم بنك الشارقة، وذلك لعدم التزامه بالإفصاح عن البيانات المالية، مشيراً إلى أنه سيستمر إيقاف التداول على أسهمه حتى إشعار آخر.

* تعقد شركة «أبوظبي لبناء السفن» اجتماع الجمعية العمومية عن بعد «إلكترونياً» في 30 يونيو الجاري للنظر في مقترح عدم توزيع أرباح للمساهمين عن العام الماضي، وتعيين كل من عارف محمد سعيد آل علي، وسعيد سالم السويدي، عضوين بمجلس الإدارة.

* أعلنت الشركة الوطنية الدولية القابضة عن موافقة هيئة أسواق المال على السماح بتجديد شراء أو بيع ما لا يتجاوز 10% من أسهم الشركة؛ وذلك لمدة ستة أشهر من تاريخ 15 يونيو/حزيران الجاري مع مراعاة ألا يتجاوز مبلغ الشراء مصادر التمويل المتاحة.

* تجتمع عمومية «عمان والإمارات للاستثمار القابضة» في 30 يونيو عبر المنصة الإلكترونية للنظر في تعديل النظام الأساسي للشركة وفق متطلبات قانون الشركات التجارية في سلطنة عمان.