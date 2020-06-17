«جلف كرافت» تستثمر الوقت لتطوير مشاريعها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل شركة الخليج لصناعة القوارب «جلف كرافت»، عملها بجميع منشآتها في الإمارات وجزر المالديف حسب الإجراءات الموضوعة من قبل السلطات المحلية، في ظل الجائحة العالمية. ومنذ البداية

اتخذت الشركة تدابير وقائية، مثل العمل عن بعد لموظفيها الإداريين، ووضع سقف تشغيلي في المصنع بسعة 30% من قوتها العاملة. بالإضافة إلى ذلك، وضعت «جلف كرافت» خطة كانت تعد السباقة في مجالها للتعامل مع هذا الوباء.

وبفضل التدابير والإرشادات الصحية، لم تضطر الشركة إلى إغلاق مصانعها نهائياً.

ويعمل المصنع حالياً على إنجاز يخوت عديدة لعملائها في الخليج وأوروبا وأمريكا، مثل اليخت السوبر ماجستي 140، والماجستي 100، والنوماد 95، والأوريكس 379، بالإضافة إلى ذلك تعمل الشركة على وضع اللمسات الأخيرة على مشاريعها الجديدة مثل الماجستي 120 و 175 التي يتم تدشينها حالياً.

وقال محمد الشعالي، رئيس مجلس الإدارة في «جلف كرافت»: اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، نقدر ثقة زبائننا ونؤكد لهم، أن هذا الوباء، برغم كل جوانبه السلبية، وهي كثيرة، فإنه جعلنا نرى بشكل أوضح ضرورة إعادة الهيكلة لتطال جميع جوانب العمل، سواء من ناحية الإنتاج أو التسويق أو الرؤية الاستراتيجية، وأهمها بناء إدارة حديثة بعناصر جديدة قادرة على التعامل مع التحديات التي فرضها هذا الوباء على الأسواق.