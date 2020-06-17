شكرا لقرائتكم خبر عن سندات بـ 197 مليون دولار لـ «أبوظبي الأول» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت وثيقة اطلعت عليها «رويترز» أن بنك أبوظبي الأول باع سندات فورموزا لأجل خمس سنوات بقيمة 1.4 مليار يوان صيني (197.3 مليون دولار) بفائدة قدرها 3.5%. وأفادت الوثيقة بأن «كريدي أجريكول» و«إتش إس بي سي» و«ستاندرد تشارترد»، ستتولى إدارة الصفقة، في حين يقوم «أبوظبي الأول» بدور وكيل الهيكلة. ومن المقرر إدراج السندات في لندن وتايبه.

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