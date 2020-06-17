شكرا لقرائتكم خبر عن سهم يقفز 230% في جلسة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل سعر سهم شركة النفط والغاز الأمريكية «ميد كون إنرجي» التحليق في بورصة ناسداك قبيل افتتاح جلسة الثلاثاء، بعدما أغلق على مكاسب 230% خلال جلسة الاثنين، ليصل إلى 2.76 دولار.

وأعلنت الشركة عن تحقيق صافي دخل للربع الأول قدره 1.6 مليون دولار.

وبلغت إيرادات الشركة 38.5 مليون دولار، ارتفاعاً من 3 ملايين العام الماضي.

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