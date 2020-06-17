شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي الأول» يسعيان لترتيب قرض بمليار دولار لمصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدران مطلعان، إن الحكومة المصرية تتطلع إلى تدبير قرض بأكثر من مليار دولار، وإنها خاطبت بنوكاً في الإمارات لترتيب التمويل. وقال المصدران ل«رويترز»، إن بنكَي «الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي الأول» يسعيان لترتيب القرض، وإنهما تواصلا مع بنوك أخرى.

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