مبيعات قوية من الأجانب للسندات الأمريكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات من وزارة الخزانة، أول أمس الاثنين، أن المستثمرين الأجانب واصلوا بيع سندات وأذون الخزانة الأمريكية في إبريل /‏ نيسان، لكن بمعدل أبطأ من الوتيرة القياسية المسجلة في مارس /‏ آذار.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية: إن الأجانب باعوا سندات وأذون خزانة بقيمة 176.703 مليار دولار في إبريل /‏ نيسان، انخفاضاً من 298.910 مليار دولار في مارس /‏ آذار.

وسجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات مستوى، منخفضاً بلغ 0.543% في الحادي والعشرين من إبريل /‏ نيسان، وأنهى الشهر عند 0.625%، مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة أثناء جائحة كوفيد-19.

Advertisements

وبلغ مجمل حيازات المستثمرين الأجانب من سندات وأذون الخزانة الأمريكية 6.765 تريليون دولار في نهاية إبريل /‏ نيسان، انخفاضاً من 6.81 تريليون دولار في نهاية مارس /‏ آذار.

وخفضت اليابان حيازاتها من سندات وأذون الخزانة الأمريكية من أعلى مستوى على الإطلاق، الذي سجلته في مارس /‏ آذار، بمقدار 5.7 مليار دولار إلى 1.266 تريليون دولار في إبريل /‏ نيسان، لكنها تبقى أكبر حيازة يملكها أي مستثمر أجنبي في الأوراق المالية الحكومية الأمريكية.

وخفضت الصين، ثاني أكبر حائز لسندات وأذون الخزانة الأمريكية، أيضاً مجمل حيازتها إلى 1.073 تريليون دولار في إبريل /‏ نيسان، بانخفاض قدره 8.8 مليار دولار عن الشهر السابق.

(رويترز)