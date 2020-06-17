«وطنية» تطلق خدمة إصدار وثائـق التـأميـن بـدون تـلامـس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت شركة الوطنية للتكافل «وطنية» بوابتها الإلكترونية لخدمة العملاء عبر الإنترنت لإصدار وثائق التأمين وضمان كافة سبل الراحة لعملائها، وتوفر هذه البوابة إمكانية تقديم الخدمات بدون تلامس أو تبادل أوراق للحصول على وثائق التأمين عبر الإنترنت في أقل من 4 دقائق.

وقال جوتام داتا الرئيس التنفيذي لشركة «وطنية»: إن نجاحنا في إدارة أعمالنا قد ارتكز على استراتيجية العودة للقواعد الأساسية، إذ إن توفير وسائل مُيسرة وفعالة للعملاء لشراء وثائق التكافل فضلاً عن النماذج التي تتيح سرعة تسوية المطالبات بلا أي متاعب أو تعقيدات يمثلان جوهر هذه الاستراتيجية، وقد ارتكز التحول الرقمي الذي تنتهجه الشركة على هذه الاستراتيجية علاوة على أن تفشي فيروس كورونا المُستجد قد دفعنا للمضيّ قدماً بصورة أسرع في هذه العملية.