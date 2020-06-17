إنتاج المصانع الأمريكية ينتعش في مايو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتعش قطاع الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة في مايو/ أيار، لكنه لم يعوض إلا مقداراً ضئيلاً من التراجع الذي لحق به في الشهر السابق، ما يشير إلى درجة من الاستقرار في القطاع بعد أن أربكت جائحة كوفيد-19 سلاسل الإمداد وأضرت بالطلب.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أمس الثلاثاء إن إنتاج الصناعات التحويلية زاد 3.8 % الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات أبريل/ نيسان بالخفض لتظهر تراجع إنتاج المصانع 15.5%، وهو أكبر هبوط على الإطلاق منذ بدء الإحصاء، بدلا من 13.7% في القراءة السابقة. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تسارع إنتاج الصناعات التحويلية في أبريل/ نيسان 4.6 %. وزاد الإنتاج الصناعي العام 1.4% بعد تراجع 12.5% في أبريل/ نيسان، والذي كان أكبر هبوط في تاريخ سلسلة البيانات الذي يرجع إلى 101 عام. (رويترز)