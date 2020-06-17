مبيعات التجزئة تهدي داو جونز 500 نقطة.. وأفضل أداء يومي لأسهم أوروبا في شهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت الأسهم الأمريكية بحوالي 2% الثلاثاء بعد زيادة قياسية في مبيعات التجزئة لشهر مايو/ أيار أحيت الآمال في انتعاش اقتصادي سريع بعد الجائحة، في حين تعززت الثقة أيضا ببيانات تظهر تراجع معدلات الوفاة بمرض كوفيد-19 في التجارب على عقار ستيرويدي نوعي.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 526 نقطة بما يعادل 2% ليفتح على 26289 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز بمقدار 58 نقطة أو 1.9% مسجلا 3124 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 170 نقطة أو 1.75% إلى 9895 نقطة.

ارتفاع قياسي لمبيعات التجزئة الأمريكية

شهدت مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفاعاً قياسياً في مايو/ أيار مع عودة 2.5 مليون أمريكي إلى العمل وتخفيف قيود التنقل، وإن كان التعافي لا يعوض إلا جزءاً ضئيلاً من الانخفاضات التاريخية المسجلة في مارس/ آذار وإبريل/ نيسان وسط إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقالت وزارة التجارة، إن إجمالي إيرادات التجزئة ارتفع 17.7% الشهر الماضي بعد انخفاض قياسي بنسبة 14.7% في إبريل /نيسان. وتجاوزت المكاسب الزيادة القياسية السابقة المسجلة بنسبة 6.7% في أكتوبر/ تشرين الأول 2001 حين استأنف الأمريكيون الإنفاق بعد تراجع قياسي في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 على الولايات المتحدة.

وكان من المتوقع أن تقفز مبيعات التجزئة 8% الشهر الماضي، وفقاً لاستطلاع لآراء الاقتصاديين أجرته رويترز.

وأظهر التقرير أن مبيعات التجزئة باستبعاد مواد البناء والخدمات الغذائية والبنزين والمبيعات المتعلقة بالسيارات - وهو مقياس يحظى بالاهتمام - ارتفعت بنسبة قياسية بلغت 11%. وكان الاقتصاديون يتوقعون أن ترتفع بنسبة 4.7%.

إنتاج المصانع ينتعش

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انتعش قطاع الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة في مايو/ أيار، لكنه لم يعوض إلا مقداراً ضئيلاً من التراجع الذي لحق به في الشهر السابق، ما يشير إلى درجة من الاستقرار في القطاع بعد أن أربكت جائحة كوفيد-19 سلاسل الإمداد وأضرت بالطلب.

وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الثلاثاء إن إنتاج الصناعات التحويلية زاد 3.8 % الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات أبريل/ نيسان بالخفض لتظهر تراجع إنتاج المصانع 15.5%، وهو أكبر هبوط على الإطلاق منذ بدء الإحصاء، بدلا من 13.7% في القراءة السابقة.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تسارع إنتاج الصناعات التحويلية في أبريل/ نيسان 4.6 %. وزاد الإنتاج الصناعي العام 1.4% بعد تراجع 12.5% في أبريل/ نيسان، والذي كان أكبر هبوط في تاريخ سلسلة البيانات الذي يرجع إلى 101 عام.

الأسهم الأوروبية تسجل أفضل يوم في شهر

سجل المؤشر ستوكس 600 القياسي للأسهم الأوروبية أفضل يوم له في شهر الثلاثاء مع انضمامه إلى موجة صعود عالمية وسط احتمالات بتحفيز نقدي ومالي تاريخي، وهو ما أحيا الآمال في تعاف اقتصادي من جائحة كوفيد-19 .

وأغلق المؤشر مرتفعا 2.9 بالمئة، ليتعافى من بعض خسائره التي تكبدها في الجلسات القليلة الماضية عندما دفعت توقعات اقتصادية قاتمة وقفزة في حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة والصين المستثمرين للإقبال على الملاذات الاستثمارية الآمنة. وأظهرت الأسهم الألمانية والأسهم الإيطالية أداء أفضل من نظيراتها في أوروبا بدعم من مكاسب للقطاعات المرتبطة بالنمو، مثل السفر والتشييد والبنوك وصناعة السيارات، تراوحت من 3 إلى 4 بالمئة. وساعد تحفيز عالمي نشط في تغذية تعافي أسواق الأسهم الأوروبية منذ أثار فيروس كورونا انهيارا في مارس آذار. والمؤشر ستوكس 600 الآن منخفض حوالي 16 بالمئة فقط عن مستواه القياسي المرتفع الذي سجله في فبراير شباط.

وتراجع مؤشر تقلبات الأسهم في أوروبا لثاني يوم على التوالي ويتجه نحو تسجيل أكبر هبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية في شهر.