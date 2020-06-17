تحسن ثقة المستثمرين الألمان بفضل آمال تعافي الاقتصاد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مسح جديد أن معنويات المستثمرين الألمان ارتفعت أكثر من المتوقع في يونيو/ حزيران، وسط آمال بأن يكون أكبر اقتصاد في أوروبا قد تجاوز بحلول الصيف المرحلة الأسوأ من تراجع حاد أفرزته جائحة فيروس كورونا.

وقال معهد «زد.إي.دبليو» للأبحاث إن مسحه الشهري أظهر ارتفاع المعنويات الاقتصادية بين المستثمرين إلى 63.4 من 51 في مايو/ أيار. وكان الاقتصاديون يتوقعون قراءة عند 60.

وقال رئيس المعهد أخيم فامباخ، في بيان «ثمة ثقة متزايدة بأن الاقتصاد سيتعافى بحلول صيف 2020».

وارتفع مؤشر منفصل يقيس تقييم المستثمرين للأوضاع الحالية للاقتصاد إلى -83.1 من -93.5 في الشهر السابق. وكان المحللون يتوقعون قراءة عند -84.