الإمارات تدرس التخارج من استثمارات في الخارج

طالب المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس «الإمارات للمستثمرين بالخارج»، بإعداد دراسة اقتصادية، وتصور جديد حول كيفية التخارج من بعض المشاريع والاستثمارات الخارجية، بناءً على الأولويات والاحتياجات التي فرضها انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وترأس المنصوري، عن بُعد، اجتماعي الجمعية العمومية غير العادي السابع ومجلس الإدارة الرابع والعشرين، بمشاركة ممثلي القطاع الحكومي وشركات القطاع الخاص أعضاء المجلس.

ووجه المنصوري بأن تقوم الأمانة العامة لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج بتنظيم جلسة نقاش مفتوحة خلال الفترة القادمة، بالتنسيق بينها وبين الشركات الإماراتية المنضوية في عضوية المجلس؛ وذلك من أجل الاستماع إلى مطالبهم، وتحديد الأولويات، وتبادل الأفكار، والخروج بأفضل التوصيات، والتي قد تستدعي اللجوء إلى «تخارجات استثمارية» من بعض المشاريع في الخارج؛ نتيجة الظروف التي فرضتها انتشار جائحة «كورونا»، بما يحقق مصلحة المستثمر الإماراتي.

ووجه المنصوري الشكر إلى كل شركات القطاع الخاص التي أسهمت ودعمت جهود المجلس خلال السنوات السابقة، وإلى كافة الهيئات والمؤسسات التي أبدت حرصاً واهتماماً؛ لتعزيز مكانة المجلس.

وتناول الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للدورة الجديدة ولمدة 3 سنوات، ويضم وزارة الاقتصاد، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة المالية، الهيئة العامة للطيران المدني، بالإضافة إلى شركة مبادلة للاستثمار، مجموعة الإمارات للاتصالات - اتصالات، شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة (بروج)، موانئ دبي العالمية، دبي القابضة، دبي للاستثمار، ماجد الفطيم، مجموعة شرف، موانيء أبوظبي، كما يضم مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج عضوية مجموعة فنادق «ميلينيوم وكوبثورن» الشرق الأوسط وأفريقيا.

ووجه المنصوري بإعداد دراسة في ضوء أولويات الاحتياجات التي تفرضها الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمالية القائمة، على أن تقوم الأمانة العامة للمجلس بتنظيم جلسة نقاش مفتوحة خلال الأسابيع القادمة مع الشركات الإماراتية الأعضاء في المجلس، للسماع عن قرب وتحديد أولوياتهم ولتبادل الأفكار والظهور بتصور جديد لما بعد جائحة كوفيد19، من منظور المستثمر الإماراتي.

وحلت الإمارات في المركز الأول عربياً، والمرتبة الـ19 عالمياً ضمن مؤشر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لأكبر اقتصادات العالم المصدرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2019. وارتفعت قيمة الاستثمارات الخارجية المباشرة للإمارات العام الماضي 5.4% لتصل إلى 58.72 مليار درهم. كما جاءت الدولة بين أكبر 25 دولة متلقية للاستثمارات الخارجية المباشرة في العام الماضي بـ 51.38 مليار درهم، بإضافة توازي ثلث الاستثمارات التي تلقتها الدولة في 2018.