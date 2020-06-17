شكرا لقرائتكم خبر عن «إيبيريا» تعتزم تقليص أسطولها في السنوات الخمس المقبلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال لويس جايجو الرئيس التنفيذي لشركة إيبيريا، الوحدة الإسبانية لمجموعة الخطوط الجوية الدولية آي.ايه.جي، إن أسطولها سيكون أصغر حجماً في السنوات الخمس المقبلة.

وتابع جايجو، الذي سيتولى منصب رئيس مجلس إدارة آي.إيه.جي في سبتمبر/ أيلول، خلال مؤتمر في مدريد «أسطول إيبيريا سيكون أصغر خلال السنوات الخمس المقبلة، لن يكون أمراً مؤقتاً بل هيكلياً».

يواجه قطاع الطيران أكبر أزماته على الإطلاق، وتقدم الحكومات في أوروبا والولايات المتحدة دعماً للأجور وقروضاً رخيصة من أجل مساعدة الشركات.

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