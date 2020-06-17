«كورونا» يعزز الإقبال على السيارات المستعملة في الإمارات

شهدت الأسواق الخليجية تحولات ملحوظة في نمط سلوك العملاء، متمثلة في تكثيف عمليات الشراء عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية لمنتجات وخدمات قطاع النقل والمركبات، نتيجة لإجراءات الإغلاق والتغيرات التي جلبتها جائحة «كوفيد-19»على تعاملات الحياة اليومية، خاصة مع تجنّب المستهلكين زيارة مراكز الخدمة، وتكيف مزودي الخدمات مع الظروف المتغيرة في قطاعي الصيانة، وخدمات ما بعد البيع.

ونظراً لنمو الخدمات غير التلامسية، إلى جانب ازدهار قطاع التجارة الإلكترونية، فمن المرجح ظهور نماذج أعمال جديدة نتيجة لتطور عمل الشركات، في حين سيكون لتطور هذا القطاع تأثير كبير في قطاع السيارات في المنطقة.

وقال سوبهاش جوشي، مدير خدمات التنقل والمدير الإقليمي في الشرق الأوسط لدى «فروست آند سوليفان»: «تشهد تفضيلات العملاء تغيراً ملحوظاً، حيث تتجه خدمات صيانة المركبات لتصبح مريحة بشكل أكبر، وبات العملاء أكثر ميلاً للاستفادة من الخدمات في منازلهم، أو مواقع عملهم، بدلاً من قضاء الوقت في مراكز الخدمة».

وأضاف: «نتوقع أن تصبح خدمات الصيانة الميكانيكية عند الطلب، والتي يتم إطلاقها للمرة الأولى في الإمارات والسعودية وسلطنة عمان، من الخدمات الرئيسية في هذه الدول. وعلى نحو مماثل في قطاع خدمات ما بعد البيع، فإننا نشهد ارتفاعاً كبيراً في مبيعات قطع الغيار والأكسسوارات عبر الإنترنت، ولا سيما خلال الفترة بين شهري مارس/ آذار، وإبريل/ نيسان، حيث وصلت معدلات تجارة التجزئة الإلكترونية لقطع الغيار إلى نسبة تتراوح بين 5-7%، بعد أن كانت نسبتها لا تتعدى 3%. ونتوقع لهذا التوجه أن يحافظ على زخمه مع إطلاق عمليات بيع الأكسسوارات وقطع الغيار والمكابح والبطاريات عبر الإنترنت».

وقال فيشال باندي، المدير في مجموعة «جلاسكو للخدمات الاستشارية»: من المرجح أن تشهد معدلات الطلب على الخدمات الإلكترونية نمواً هائلاً، إذ من المتوقع أن يبقى المستهلكون في منازلهم، ووصول الخدمات إليهم، بدلاً من سعيهم للحصول عليها خارج المنزل.

وأضاف باندي: «نتيجة لتوخي الناس الحذر من الناحية المالية، وتراجع معدلات الثقة الإجمالية لدى المستهلكين بالسوق، فإنهم سيؤجلون عمليات الشراء الرئيسية للسيارات الجديدة. كما وفرت التوجهات المتنامية للمستهلكين نحو تجربة استخدام السيارات المستعملة فرصة لنمو مبيعات ومكونات قطاع خدمات ما بعد البيع».

وارتفع متوسط العمر الافتراضي للمركبات في منطقة الخليج العربي من 7.4-7.5 عام، إلى فترة تتراوح بين 8.1 - 8.2 عام، ما يفضي إلى ارتفاع معدلات الإنفاق على الصيانة نتيجة لمتوسط عمر المركبة والأميال التي قطعتها، الأمر الذي يعود إيجاباً على قطاع ما بعد البيع للسيارات.

وفي معرض حديثه حول دور زيادة المنصات الإلكترونية المتخصصة ببيع السيارات المستعملة في تعزيز حضور السوق، قال جوشي: «وصل معدل بيع السيارات المستعملة خلال عامي 2014 و2015 إلى 0.8 مقابل كل سيارة جديدة. وفي عام 2019 أصبح معدل بيع السيارات المستعملة مقابل الجديدة في دولة الإمارات مساوياً لمثيله في المملكة المتحدة الذي بلغ 3.5. وشهد انتشار تجارة التجزئة الإلكترونية للسيارات الجديدة والذي كان يبلغ 0.25% نمواً ملحوظاً ليسجل نسبة تتراوح بين 2-3%. وخلال الفترة بين شهري يناير/ كانون الثاني، ومارس/ آذار من هذا العام، سجلت معاملات بيع وشراء السيارات المستعملة عبر المنصات الإلكترونية زيادة بنسبة 8.5%. ونتيجة لذلك كله، فلا شك في أن طريقة تحديد تجارب العملاء ستتأثر بشكل كبير في منطقة الخليج العربي».