شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تغلق على انخفاض بضغط من الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تعاملات الثلاثاء وسط ارتفاع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية على الرغم من التوقعات بموسم حصاد ضعيف في الولايات المتحدة.



وتلقت السلع الزراعية دعما في الآونة الأخيرة من تقرير وزارة الزراعة الأمريكية بأن مشترين صينيين كثفوا من إقبالهم على الذرة والصويا في الأشهر القليلة الماضية.



يأتي ذلك ربما امتثالا من الحكومة الصينية لشروط وبنود المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة منتصف يناير/كانون الثاني.

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وكانت عقود الذرة قد ارتفعت إلى أعلى مستوى في أسبوع أمس بأن الأحوال المناخية الجيدة للسلع الزراعية تلاشت نوعا ما في الآونة الأخيرة على غير المتوقع.



وذكرت الوزارة في تقريرها أيضا بأن تصنيفها لأغلب محصول الذرة في أمريكا عن موسم الحصاد الحالي انخفضت جودته بنسبة 4% إلى 71%.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.2 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذرة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.2% إلى 3.29 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 3.34 دولار وأقل سعر عند 3.28 دولار.