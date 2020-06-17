شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات "أوراكل" تهبط بسبب فيروس كورونا في الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة البرمجيات والتكنولوجيا الألأمريكية "أوراكل" عن نتائج أعمالها الفصلية والتي أظهرت هبوطا في الإيرادات خلال الربع السنوي الأول بسبب أزمة فيروس "كورونا".



وسجلت "أوراكل" صافي دخل قدره 3.11 مليار دولار أو ما يعادل 99 سنتا للسهم في الربع المالي الرابع (المنتهي في الحادي والثلاثين من مارس/آذار) مقارنة بنحو 1.07 دولار للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.



وباستثناء بعض البنود، سجلت ربحية سهم "أوراكل" حوالي 1.20 دولار في الربع الأول من 1.16 دولار للسهم قبل عام، في حين توقع محللون أرباحا بحوالي 1.15 دولار للسهم.

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أما الإيرادات، فقد انخفضت إلى 10.44 مليار دولار في الربع الأول من 11.14 مليار دولار قبل عام مقارنة بتوقعات عند 10.61 مليار دولار.



وانخفض سهم "أوراكل" خلال تعاملات ما بعد إغلاق جلسة الثلاثاء بأكثر من 3% بعد ارتفاعه بنسبة 2.7% مغلقا عهند 54.68 دولار للسهم.



وارتفع سهم الشركة التكنولوجية بأكثر من 4% منذ بداية العام الجاري حتى اليوم مقارنة بمكاسب مؤشر "ناسداك" المدرج عليه سهم الشركة بنسبة 10% في نفس الفترة.