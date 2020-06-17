شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع 3 % والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:27 صباحًا, 17 يونيو 2020 م المناطق - الرياض سجلت أسعار النفط اليوم ارتفاعاً بمقدار ثلاثة بالمئة، مدعومةً بقفزة في سوق الأسهم الأمريكية، إلى جانب رفع وكالة الطاقة الدولية توقعات للطلب على النفط الخام للعام 2020.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.24 دولار، أو 3.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 40.96 دولاراً للبرميل.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.26 دولار، أو 3.4 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 38.38 دولاراً للبرميل.

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