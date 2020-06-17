شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "سيسكو سيستيمز" يرتفع بدعم من انتعاش المعاملات التقنية مع الشركات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "سيسكو سيستيمز" خلال تعاملات يوم الثلاثاء بعد إعلان الشركة التكنولوجية الأمريكية عن عدة خطوات من شانها تعزيز أعمالها وتطوير خدماتها للعملاء.



وذكرت الشركة بأنها قررت تطوير خدمات استشارية وبرمجيات وشبكات من أجل مساعدة العملاء من الأفراد والشركات الأخرى على مواجهة تداعيات فيروس كورونا.



وأضافت الشركة بأن "كورونا" كان بمثابة دافع إيجابي بالنسبة لها لدعم المزيد من العملاء والشركات في السماح لموظفيها بالعمل عن بعد وأيضا في خدمات التعلم عن بعد عبر الإنترنت.

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ومن الجدير بالذكر أن العديد من شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة وغيرها من الدول استفادت كثيرا من أزمة كورونا والعزل الصحي لمئات الملايين حول العالم.



ومن بين تلك الشركات "أمازون دوت كوم" التي استفادت من التجارة الإلكترونية والمبيعات والشراء عبر الإنترنت وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "سيسكو سيستيمز" بنسبة 2.5% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 46.4 دولار، وسجل أعلى سعر عند 47.4 دولار في حسن سجل أقل سعر عند 45.9 دولار.