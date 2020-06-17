شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بحوالي 1.5% وسط ضبابية حيال الاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط ضبابية حيال الاقتصاد الأمريكي دفعت المستثمرين نحو المعادن النفيسة كملاذ آمن رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وصرح رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" في شهادته نصف السنوية أمام مجلس الشيوخ بأن هناك حالة من عدم اليقين بشأن حدوث تعاف سريع للاقتصاد الأمريكي من أضرار فيروس "كورونا".



وذكر أن الشركات الصغيرة والمواطنين من أصحاب المداخيل الضعيفة والأقليات في أمريكا عرضة لمزيد من المخاطر بسبب أزمة الفيروس التاجي.

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وعلى صعيد البيانات الحكومية، ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 17.7% في مايو/أيار، وهو أكبر ارتفاع شهري على الإطلاق.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.2 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.5% إلى 17.652 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 17.79 دولار وأقل سعر عند 17.465 دولار.