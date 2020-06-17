شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض عقب صدور بيانات حكومية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في أعقاب صدور بيانات حكومية ضعيفة، ووسط ترقب لقرار بنك إنجلترا بشأن الفائدة.



وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في المملكة المتحدة بنحو 528.9 ألف طلب في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاعا بنحو 405.3 ألف طلب.



وعلاوة على ذلك، استقر معدل البطالة في بريطانيا عند 3.9% دون تغيير من قراءة أبريل/نيسان بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر إلى 4.7%.

Advertisements



وارتفع مؤشر متوسط الدخل بنسبة 1% دون توقعات بارتفاع نسبته 1.4% في الشهر الماضي.



يأتي ذلك قبيل صدور قرار الفائدة من بنك إنجلترا يووم الخميس المقبل مع توقعات بتثبيت الفائدة عند 0.10% دون تغيير، لكن تشير تكهنات المحللين إلى زيادة حجم برنامج مشتريات الأصول إلى 745 مليار جنيه إسترليني من 645 مليار جنيه إسترليني.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.2566، وسجل أعلى سعر عند 1.2688 وأقل سعر عند 1.2556.