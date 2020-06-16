الاقتصاد

بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم من علامات على تعاف اقتصادي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعدت بورصة وول ستريت اليوم الثلاثاء إذ أشار تحفيز إضافي محتمل وقفزة قياسية في مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يتعافى بخطى أسرع من المتوقع بعد خمسة أشهر من ركود أثارته جائحة فيروس .

وسجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية مكاسب لثالث جلسة على التوالي.

وأظهرت بيانات نشرتها وزارةالتجارة أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة سجلت قفزة قياسية بلغت 17.7 بالمئة في مايو أيار متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها ثمانية في المئة.

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وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 526.68 نقطة، أو 2.04 بالمئة، إلى 26286.98 نقطة بينما قفز المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 58.15 نقطة، أو 1.89 بالمئة، ليغلق عند 3124.74 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 163.38 نقطة،أو 1.78 بالمئة، إلى 9899.40 نقطة.

 

 

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