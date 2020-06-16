شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم من علامات على تعاف اقتصادي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعدت بورصة وول ستريت اليوم الثلاثاء إذ أشار تحفيز إضافي محتمل وقفزة قياسية في مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يتعافى بخطى أسرع من المتوقع بعد خمسة أشهر من ركود أثارته جائحة فيروس كورونا.
وسجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية مكاسب لثالث جلسة على التوالي.
وأظهرت بيانات نشرتها وزارةالتجارة أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة سجلت قفزة قياسية بلغت 17.7 بالمئة في مايو أيار متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها ثمانية في المئة.
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 526.68 نقطة، أو 2.04 بالمئة، إلى 26286.98 نقطة بينما قفز المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 58.15 نقطة، أو 1.89 بالمئة، ليغلق عند 3124.74 نقطة.
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 163.38 نقطة،أو 1.78 بالمئة، إلى 9899.40 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم من علامات على تعاف اقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.