الاقتصاد

الذهب يغلق مرتفعاً بعد جلستين من التراجع

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي أثارت المخاوف حيال تعافي الاقتصاد الأمريكي.


وفي شهادته نصف السنوية أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، حذر "باول" من حالة من عدم اليقين حيال تعاف سريع للاقتصاد الأمريكي من أضرار فيروس "".


وأضاف أن الشركات الصغيرة والمواطنين من أصحاب المداخيل الضعيفة والأقليات في أمريكا عرضة لمزيد من المخاطر بسبب أزمة الفيروس التاجي.

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كانت بيانات حكومية قد كشفت عن ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 17.7% في مايو/أيار، وهو أكبر ارتفاع شهري على الإطلاق.


وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.2 نقطة وأقل مستوى عند 96.2 نقطة.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.5% وأغلقت عند 1736.5 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1741.3 دولار وأٌل سعر عند 1721.8 دولار.

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