شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 16-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر النفط اختراقاً واضحاً لمستوى 37.05 ويستقر فوقه الآن، بانتظار إغلاق الشمعة اليومية بالنسبة لهذا المستوى، حيث إن الثبات فوق هذا المستوى سيقود السعر لمواصلة الارتفاع وزيارة مستوى 40.41 كهدف إيجابي تالي، بينما يمثل التداول دونه مفتاح استئناف الاتجاه الهابط الذي يستهدف مستوى 32.40 كمحطة تصحيحية رئيسية.

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