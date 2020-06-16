شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 16-6-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 16-6 -2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، لأول مرة بعد تراجع المؤشر الرئيسي 5 جلسات متتالية، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 581.272 مليار جنيه.

إيقاف تداول 27 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 27 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم اميرالد للاستثمار العقاري، الحديد والصلب المصرية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، سماد مصر (ايجيفرت)، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، المهندس للتأمين، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، النصر لتنصيع الحاصلات الزراعية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العبور للاستثمار العقاري، مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، اميرالد للاستثمار العقاري، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، السويس للأسمنت، أسمنت سيناء، شارم دريمز للاستثمار السياحي، ام.ام جروب للصناعة والتجارية العالمية، جي بي اوتو، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، مطاحن مصر العليا، المنصورة للدواجن، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، الإسماعيلية مصر للدواجن.

البورصة تربح 9.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، لأول مرة بعد تراجع المؤشر الرئيسي 5 جلسات متتالية، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 581.272 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 345.2 مليون ورقة مالية بقيمة 996.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 40.4 ألف عملية لعدد 179 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.08% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.63%، والعرب على 8.3% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 28.68% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.31%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 916.6 ألف جنيه، 74.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 32.2 مليون جنيه، 17.5 مليون جنيه، 13.9 مليون جنيه، 11.6 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.5% ليغلق عند مستوى 10935 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.5% ليغلق عند مستوى 1656 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 12475 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 4161 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 1312 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 2082 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.39% ليصل إلى مستوى 681 نقطة.

وصعدت أسهم 120 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 35 شركة، ولم تتغير مستويات 24 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 1.652 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.08%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 5.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.52%.

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 2.203 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.99%.

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- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 16.750 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.98%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 12.870 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.91%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف-يونيباك بسعر إغلاق 2.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.82%.

- الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود بسعر إغلاق 3.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.03%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 4.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.81%.

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 4.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.46%.

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 4.670 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.30%.