الأسهم الأوروبية تسجل أفضل يوم لها فى شهر مع تجدد الآمال فى تعاف اقتصادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المؤشر ستوكس 600 القياسي للأسهم الأوروبية أفضل يوم له في شهر اليوم الثلاثاء مع انضمامه إلى موجة صعود عالمية وسط احتمالات بتحفيز نقدي ومالي تاريخي، وهو ما أحيا الآمال في تعاف اقتصادي من جائحة كوفيد-19 . وأظهرت الأسهم الألمانية والأسهم الإيطالية أداء أفضل من نظيراتها في أوروبا بدعم من مكاسب للقطاعات المرتبطة بالنمو، مثل السفر والتشييد والبنوك وصناعة السيارات، تراوحت من 3 إلى 4 بالمئة. وساعد تحفيز عالمي نشط في تغذية تعافي أسواق الأسهم الأوروبية منذ أثار فيروس كورونا انهيارا في مارس آذار. والمؤشر ستوكس 600 الآن منخفض حوالي 16 بالمئة فقط عن مستواه القياسي المرتفع الذي سجله في فبراير شباط. وتراجع مؤشر تقلبات الأسهم في أوروبا لثاني يوم على التوالي ويتجه نحو تسجيل أكبر هبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية في شهر.

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